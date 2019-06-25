عالية نصيف ترد على مفتش وزارة الداخلية:اسلوبك يشبه اساليب صدام وسكرتيره عبد حمود

2019/06/25 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت النائبة عالية نصيف، مفتش وزارة الداخلية جمال الاسدي باختطاف قريب لها على طريقة نظام صدام حسين.وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، “اعرض عليكم ممارسات احد مفتشي الدولة وهو مفتش وزارة الداخلية الذي يستغل منصبه لامور غير قانونية وهي جريمة العصر باساليب صدامية وسبق ان طالبت من الدورة الماضية الغاء مكاتب المفتشين وتم التصويت من...

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