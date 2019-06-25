2019/06/25 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد موقع “نيبون” الياباني وضع الإسلام في اليابان، حيث قال إنه على الرغم من أن هناك نحو مسلم واحد بين كل 4 أشخاص في العالم، إلا أن نسبة اليابانيين المسلمين أقل من 1% من مجموع السكان وهو عدد قليل جداً.وأضاف الموقع، أن العالم يضم 6.1 مليار مسلم وأن هذا الرقم الضخم بمثابة دليل كبير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طوكيو تحتضن أحد أكبر مساجد آسيا, و 5 يابانيين يعتنقون الإسلام شهرياً النعيم نيوز.

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