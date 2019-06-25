2019/06/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان يعلم أصغرباحث فى العلوم السياسية، أنّ الإدارة الأمريكية- منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بصفة خاصة- هى الوريث الأكبرللإستعمارالقديم..وأنها فرضتْ شروطها على الأنظمة العربية، المعادية لشعوبها..وبالتالى ترغب فى حماية دولية.وحيث أنّ ملوك ورؤساء تلك الأنظمة العربية، أدركوا أنّ أهم وأشهر(بلطجى) عالمى مكانه فى البيت الأبيض الأمريكى، لذلك ارتموا تحت الأقدام الأمريكية، وأعلنوا قسم الولاء والطاعة..وإذ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - البلطجى العالمى وصغارالبلطجية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلعت رضوان - البلطجى العالمى وصغارالبلطجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).