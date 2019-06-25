2019/06/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور لا أحد ينكر بأن الفصل في بلورة وصقل هوية الشعب التركي يعود الى الامبراطورية العثمانية ، لأن هذه الامبراطورية استطاعت عبر مئات السنين من جمع اكبر عدد من القبائل التابعة للشعوب التركية في بقعة جغرافية واحدة وهي ما تعرف بتركيا اليوم ، في نفس الوقت فان الامبراطورية العثمانية تركت ظلال سوداء فوق صفحات تاريخها الطويل الذي امتد حوالي سبعة قرون ونيف ، من هذه الظلال التي يعتبرها المؤرخون انحناءات حادة وخط......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تميم منصور - أوجه الشبه بين نظم الانكشارية والفكر الصهيوني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تميم منصور - أوجه الشبه بين نظم الانكشارية والفكر الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).