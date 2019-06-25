2019/06/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط رجل مسن مغشيا عليه، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، لسرقته.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، المسن الذي يبلغ من العمر 89 عامًا، وهو يسير في الشارع، وفجأة اقترب منه مجهول، وراح يتحدث معه أمام منزل الأخير، ثم طلب منه محفظة نقوده.

رفض المسن وحاول الدفاع عن نفسه، لكن انهال اللص عليه بالضرب المبرح حتى اسقطه أرضا، ووضع قدمه على رأسه، حتى تمكن من سرقة محفظة النقود منه وفر هاربا من المكان.

ووفقا لموقع لايف ليك، قدم صاحب الشكوى بلاغا في قسم الشرطة، وذكر أن رجلًا مجهول الهوية، كان قد شاهده سابقًا في الحي، اقترب منه، بدأ الذكر في الحديث قليلًا وقاده إلى جانب منزله، ثم طالب اللص محفظته وعندما قاوم صاحب الشكوى، ألقى به الرجل على الأرض وهاجم الضحية بوحشية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة اعتداء لص على عجوز بطريقة وحشية وسرقته – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة اعتداء لص على عجوز بطريقة وحشية وسرقته – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).