الإصابة تنهي موسم حمادي أحمد

2019/06/25 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبت الفحوصات الطبية التي أجراها كابتن فريق القوة الجوية لكرة القدم حمادي أحمد، عن تعرضه للإصابة في عظم الترقوة لليد اليمنى ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم.وتعرض اللاعب حمادي أحمد إلى الإصابة في مباراة الزوراء والتي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، بعد أن سقط على كتفه نتيجة اشتراكه في احدى الكرات بالدقيقة (22) من أحداث […]

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