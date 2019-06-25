تصدق اعترافات متهمين بحيازة أكثر من مليون حبة مخدرة

2019/06/25 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية مكافحة اجرام بغداد اقوال متهمين اثنين ضبطت بحوزتهم اكثر من مليون حبة مخدرة في العاصمة بغداد.

وأوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المتهمين تم القبض عليهم بناءً على اوامر قضائية بعد توفر معلومات استخبارية تفيد بمتاجرتهم بالمواد المخدرة”، لافتا الى ان “الاوامر القضائية قضت بالقبض على المتهمين بالجرم المشهود بعد اعداد كمين محكم لهما من قبل القوات الامنية”.

وأشار الى ان “المواد المضبوطة هي حبوب مخدرة والتي تعرف بـ(الوردي) وعددها يبلغ اكثر من مليون حبة معبأة داخل صناديق كارتونية كانا يرومان المتاجرة بها”، مبيناً ان “المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت الاجراءات القانونية كافة بحقهما وفقاً لاحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “.

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