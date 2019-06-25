امانة بغداد تعلن رفع اكثر من (20) ألف كتلة كونكريتية من مناطق العاصمة

2019/06/25 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد رفع أكثر من (20) ألف كتلة كونكريتية من مناطق العاصمة خلال النصف الاول من هذا العام بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد .المديرية العامة للعلاقات والاعلام في امانة بغداد اعلنت لوكالة نون ان دائرة الوحدات الانتاجية وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والدوائر البلدية وعبر آلياتها والجهد البلدي الساند لها قامت برفع أكثر من (20) ألف كتلة كونكريتية من مناطق العاصمة.

واضافت ان الكتل التي تم رفعها كانت ضمن محيط المؤسسات الحكومية والاسواق والمراكز التجارية والشوارع والازقة المغلقة الى جانب شوارع المنطقة الخضراء التي نقلت الى مطار المثنى للافادة منها لأغراض أخرى.

وبينت المديرية العامة للعلاقات والاعلام في امانة بغداد ان الدوائر البلدية نفذت حملات صيانة لأغلب الطرق والمناطق والمواقع التي كانت يتعذر الدخول اليها بسبب وجود تلك الكتل.

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