إصابة تبعد كابتن الصقور لنهاية الموسم

2019/06/25 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أثبت الفحوصات الطبية التي أجراها كابتن فريق القوة الجوية لكرة القدم حمادي أحمد، عن تعرضه للإصابة في عظم الترقوة لليد اليمنى ستبعده عن الملاعب لنهاية الموسم.

وتعرض اللاعب حمادي أحمد إلى الإصابة في مباراة الزوراء أول أمس الاحد والتي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، بعد أن سقط على كتفه نتيجة اشتراكه في احدى الكرات بالدقيقة (22) من أحداث الشوط الاول.

وذكر طبيب فريق القوة لجوية لكرة القدم الدكتور غالب الموسوي في بيان صادر عن النادي اليوم: بأن الأشعة التي أجريت للاعب حمادي أحمد كشفت عن وجود فطر في عظم الترقوة مع خلع بالكتف لليد اليمنى لكابتن الصقور.

وأضاف الموسوي: حمادي أحمد سيجري عملية جراحية على يد أحد المختصين، للشفاء من الإصابة، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم.

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