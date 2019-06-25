2019/06/25 | 13:45

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اندلاع حريق في سوق الجنينة وسط البصرة

الثلاثاء

25

حزيران

2019 :

01:34 pm

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افاد مصدر أمني، الثلاثاء ،باندلاع حريق في سوق الجنينة وسط محافظة

البصرة.وقال المصدر، إن " ً حريقا اندلع في سوق جنينة وسط البصرة" دون الكشف

عن المزيد من التفاصيل.

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