2019/06/25 | 13:45

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الحلبوسي يوجه بعقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة مشروع قانون هام

الثلاثاء

25

حزيران

2019 :

01:33 pm

17

رئيس مجلس النواب يوجه بعقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية يوم غد في

القاعة الدستورية لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز

ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام

السابق رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ ويرجئ القانون ليوم الخميس المُقبل.

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