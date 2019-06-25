2019/06/25 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية طريقة غش إلكترونية جديدة يستخدمها الطلاب داخل قاعات امتحاناتهم وهي ” زرع الجهاز عن طريق الشعر ” , بالإضافة إلى طريقة الشرائح اللاصقة على الجسد.ووجهت الوزراة بأخذ الحيطة والحذر , حيث قال رئيس لجنة الامتحانات الوكيل لفني لوزاة التربية , علي الإبراهيمي , أنهم مستعدون لكشف جميع وسائل الغش .كما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “شاهد” ..



حيل مبتكرة في الغش والتربية تتوعد بالرسوب النعيم نيوز.

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