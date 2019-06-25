صحيفة عبرية ترسم صورة قاتمة عن مؤتمر البحرين: أميركا فشلت بتحشيد الدعم

2019/06/25 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أكدت صحيفة “تايمز اوف اسرائيل”، الثلاثاء، أن مؤتمر البحرين الذي ينطلق اليوم لايحمل الكثير من التوقعات ولن يحضره اي من الوفود الرسمية سواء على الجانب الفلسطيني او الإسرائيلي، مشيرة إلى ان الولايات المتحدة لم تحصل سوى دعم فاتر من قبل شركائها التقليديين في العالم.وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته /المعلومة/، إنه “في […]

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