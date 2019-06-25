ضبط شحنة ادوية مهربة من الاردن وتصديق اعترافات 3 متهمين بتهريبها

2019/06/25 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، المختصة بقضايا الإرهاب اعترافات ثلاثة متهمين قاموا بتهريب شحنة ادوية من الاردن الى العراق فيما تم ضبط شحنة الادوية المهربة .

واوضح بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "شحنة الادوية التي تم ضبطها عبارة عن 4 عجلات حمل كبيرة {تريلة} كانت محملة بالادوية جرى تهريبها من الاردن الى العراق بعد ادخالها على انها مواد غذائية وعبوات زجاجية ".واضاف، انه "تم القبض على ثلاثة متهمين بتهريب هذه الشحنة واتخذت كافة الاجراءات بحقهم وتم تصديق اعترافاتهم قضائيا ".انتهى

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