مواقف الحكومات من مشروع السلام

2019/06/25 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين تستعد لأهم مشروع سياسي في المنطقة، إن لم يتم إجهاضه، وها هو يعاني في المنامة، أول عقبة.البدايات دائماً صعبة، الاحتجاجات

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