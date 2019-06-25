التعليم العالي تمنع دخول المستثمرين وأصحاب عقود الإيجار الى الحرم الجامعي

2019/06/25 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي، إيهاب ناجي، في بيان تلقاه موقع "الغدير"، ان" وزير التعليم العالي قصي السهيل" وجّه بمنع دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية الخاصة بالجامعات والكليات الأهلية ومعهد المعلمين للدراسات العليا إلى الحرم الجامعي، فضلا عن غلق وعدم فتح إي مكتب لهم داخل الجامعات والكليات كافة".وشدد على "اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الكليات والجامعات التي لا تلتزم بهذا التوجيه".انتهى..م.م

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