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الأخبار المحلية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 | 01:43 مساءً | عدد القراءات : 28

المفوضية تعلن عدم معارضتها لتطبيق نظام توزيع المقاعد للأعلى اصواتا بانتخابات المحافظات

بغداد/...



اعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، عدم معارضتها لمقترح تطبيق التعديل الجديد على قانون انتخابات مجالس المحافظات وهو تعديل نظام سانت ليغو واعتماد الية الفوز للاعلى اصواتا.

وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات حازم الرديني لـ"عين العراق نيوز" ان "مفوضية الانتخابات ليس لديها مشكلة في تطبيق التعديل الجديد الذي اقترحه رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة وهو تعديل نظام سانت ليغو بما يضمن توزيع المقاعد وفق الاعلى اصواتا بنسبة 50% من عدد مقاعد الدائرة الانتخابية".

وأضاف ان "المفوضية تنتظر اقرار هذا التعديل بشكل نهائي حتى يتسنى لها وضع الاجراءات الخاصة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات".

وأعلن رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، السبت الماضي، جمع تواقيع نيابية لغرض تعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم بما يضمن توزيع المقاعد وفق الاعلى اصواتا بنسبة 50% من عدد مقاعد الدائرة الانتخابية.انتهى2

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