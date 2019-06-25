“بالوثيقة”.. النائبة عالية نصيف تتهم مفتش الداخلية بـ”خطف” ابن اخيها

2019/06/25 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قدمت النائبة عالية نصيف، شكوى الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، اتهمت خلالها المفتش العام لوزارة الداخلية بالتدبير لخطف ابن اخيها.

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