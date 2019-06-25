الحلبوسي يدعو إلى اجتماع لبحث قانون مصادرة اموال النظام السابق

2019/06/25 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، رؤساء الكتل السياسية الى اجتماع يوم غد الاثنين في القاعدة لدستورية لمناقشة قانون حجز ومصادرة أموال الدولة.وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه بعقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية يوم غد في القاعة الدستورية”.واضاف ان “الاجتماع سيخصص لمناقشة مشروع قانون التعديل […]

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