2019/06/25 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ، اليوم الثلاثاء ، مع رئيس الدائرة السياسية في بعثة الأمم المتحدة لدى العراق منوج ماثيو ، دعم المجتمع الدولي للعراق وآخر تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة العراقية وأولويات عمل مجلس النواب في المرحلة القادمة.وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يبحث مع بعثة الأمم المتحدة دعم المجتمع الدولي للعراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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