الحلبوسي: بإمكان أي شخص تقديم طلب الى رئاسة المجلس في حال وجود قضايا فساد على أي مسؤول في الدولة

2019/06/25 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان اي شخص تقديم طلب الى رئاسة المجلس في حال وجود قضايا فساد على اي مسؤول في الدولة.

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