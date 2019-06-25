تصديق اعترافات ثلاثة متهمين هربّوا شحنة ادوية من الأردن للعراق

2019/06/25 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب، الثلاثاء، اعترافات ثلاثة متهمين قاموا ‏بتهريب شحنة ادوية من الاردن الى العراق فيما تم ضبط شحنة الادوية المهربة .‏ وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أن “شحنة الادوية التي تم ‏ضبطها عبارة عن 4 عجلات حمل كبيرة ( تريلة ) كانت

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