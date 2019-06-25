الهندسة العسكرية للحشد ترفع أطنانا من النفايات والأنقاض بحملة تنظيف واسعة في الكوفة

2019/06/25 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الثلاثاء، أطنانا من النفايات والأنقاض بحملة تنظيف واسعة في الكوفة شرق النجف الأشرف.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه “استجابة لأهالي منطقة البراكية في قضاء الكوفة نفذت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي حملة تنظيف وتسوية بعض الطرق في القضاء “, لافتا الى ان “الحملة شملت رفع أطنان من

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