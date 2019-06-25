حريق بسوق الجنينة في البصرة وفرق الدفاع تحاول اخماده

2019/06/25 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق بسوق الجنينة البصرة.

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