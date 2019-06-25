ضبط شحنة ادوية مهربة من الاردن وتصديق اعترافات 3 متهمين بتهريبها

2019/06/25 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الثلاثاء، المختصة بقضايا الارهاب اعترافات ثلاثة متهمين قاموا بتهريب شحنة ادوية من الاردن الى العراق فيما تم ضبط شحنة الادوية المهربة .

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