الأخبار سياسة روحاني: العقوبات الأميركية تكذب رغبة واشنطن بالحوار

2019/06/25 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت طهران أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن عليها إغلاقا لباب الدبلوماسية ويأسا أميركيا، في حين أكدت الولايات المتحدة أن باب الحوار

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