2019/06/25 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: بإمكان اي شخص تقديم طلب لرئاسة البرلمان للاخبار عن قضايا فساد المسؤولين في الدولة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي:بإمكان اي شخص تقديم طلب لرئاسة البرلمان للاخبار عن قضايا فساد المسؤولين في الدولة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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