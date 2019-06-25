البرلمان يفتح الباب أمام الأشخاص لتقديم طلب بوجود قضايا فساد

2019/06/25 | 13:58

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، بفتح الباب أمام الأشخاص لتقديم طلب بوجود قضايا فساد على أي مسؤول بالدولة.

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