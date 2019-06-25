2019/06/25 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت مديرية شرطة محافظة البصرة عملية تهريب للنفط الخام في منطقة كتيبان التابعة إلى قضاء شط العرب وضبطت ١٣ صهريجاً محملاً بمادة النفط .وذكر مصدر للنعيم نيوز , قامت قوة الصدمة (أحد تشكيلات أفواج طوارئ البصرة) بنصب كمين محكم بالاشتراك مع وحدة تحقيقات هيئة النزاهة في منطقة كتيبان التابعة إلى قضاء شط العرب وتم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية تهريب نفط خام في شط العرب النعيم نيوز.

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