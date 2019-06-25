2019/06/25 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اجل مجلس النواب العراقي ،اليوم الثلاثاء، فقرة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان نظام صدام حسين.ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بعقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية يوم غد في القاعة الدستورية لمناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يؤجل مشروع قانون لحجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يؤجل مشروع قانون لحجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).