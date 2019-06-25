هكذا تخطط أميركا لشل الاقتصاد الإيراني

2019/06/25 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير بموقع أويل برايس الأميركي أن المرحلة التالية من مخطط عقوبات الولايات المتحدة على إيران يهدف تدريجيا لإحكام الحصار على قطاع

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