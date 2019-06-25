نجدة كربلاء تنقذ شخصين حاولا الانتحار بسبب مشاكل عائلية

2019/06/25 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ تمكنت مفارز شرطة النجدة في قيادة شرطة كربلاء، يوم الثلاثاء، من إنقاذ حياة شخصين حاولا الانتحار بسبب خلافات عائلية.وذكر المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة العقيد علاء الغانمي، عن "تمكن مفارز قسم شرطة النجدة والدوريات من انقاذ حياة شخصين حاولا الانتحار بسبب مشاكل عائلية في حادثين منفصلين".

واضاف الغانمي، انه "اثناء تجوال احدى دورياتنا التابعة الى قسم شرطة النجدة في منطقة القادسية غرب المدينة استنجد بهم احد المواطنين حول وجود شخص يحاول الانتحار، على الفور تحركت الدورية وبصحبة ضابط الدوريات ضمن قاطع المسؤولية الى مكان الحادث".

وبين، "تم ملاحظة الشخص الذي يحاول الانتحار شنقاً والبدء معه في الحديث لإقناعه بالتراجع عن قراره و ضمان حل جميع الخلافات مع عائلته، وفعلاً نجح ضابط ومنتسبي الدورية وبمهنية عالية من إقناعه والاتصال باشقائه وتم حل جميع المشاكل والصلح والتراضي بينهم".

وفي حادث منفصل قال المتحدث الرسمي، "كان هناك محاولة انتحار مماثله في منطقة الجمعية قرب مركز المدينة وبعد الاستخبار تحركت دورية النجدة وبصحبة احد الضابط الى مكان الحادث وتبين ان شخص يريد الانتحار بواسطة آلة جارحة ( كتر) اثناء وضعها على شرايين يده لقطعها".

واكد الغانمي على انه "تم التحاور من قبل المفرزه مع الشخص وفي اسلوب مهني للرجوع عن قرار الانتحار إلا أنه كان مصرا على الانتحار وبحركة مباغتة من احد منتسبي الدورية الابطال بضرب يده الممسكة بالكتر ادى الى سقوطه من يده وهرب الى اعلى سطح المنزل لكي يرمي بنفسه إلا أن سرعة تحرك المنتسبين اللذين قاموا بملاحقته ومسكه وكانت النتيجة مثمرة في انقاذ حياة الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب إقدامه على هذه المحاولة بغية معالجتها".



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