نائبة تتهم مفتش وزارة الداخلية باختطاف قريب لها على طريقة نظام صدام

2019/06/25 | 14:00

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(المستقلة)… اتهمت النائبة عالية نصيف، مفتش وزارة الداخلية جمال الاسدي باختطاف قريب لها على طريقة نظام صدام حسين.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، “اعرض عليكم ممارسات احد مفتشي الدولة وهو مفتش وزارة الداخلية الذي يستغل منصبه لامور غير قانونية وهي جريمة العصر باساليب صدامية وسبق ان طالبت من الدورة الماضية الغاء مكاتب المفتشين وتم التصويت من حيث المبدا وطعنت بمجلس مكافحة الفساد ومن خلال هذه الامور حصلت خصومة شخصية مع جمال الاسدي وجعل شخص يقوم بدور عبد حمود-سكرتير صدام حسين- يدعى حسين التميمي بممارسات غير قانونية وقد كانت لي تصريحات صحفية عن ملفات فساد عديدة اعلنتها امام وسائل الاعلام من بينها انه استلم سيارة مرسيدس بيضاء موديل ١٩٧٦ رقم ٢٥٨٩٥ والمهداة الى جمال الاسدي من قبل احد موظفي وزارة الداخلية ودخلت سيارة مرسيدس سوداء دخلت من المانيا ادخال كمركي مؤقت سجلت باسمه وبسعر ١٤٠ الف دولار وسجلت باسمه او باسم شخص اخر واستغلال عقار بالمنطقة الخضراء له واخر لحمايته”.

واضافت، “ماحصل بعد كشفي لملفات الفساد قبل يومين خطف ابن اخي بقضية مشابهة لقضية ابني قبل اربعة اعوام وبحثنا عنه في المستشفيات ومراكز الشرطة واخر شيء علمنا من خلال جهات ان ابن اخي القي القبض عليه من استخبارات الداخلية في ما نستطيع تسميته حاكمية الداخلية من قبل الذي قبض عليه امن خاص تابع الى جمال الاسدي القى القبض عليه من خلال كمين لصديقه واستدرجه للمنصور واقمت دعوى اختطاف على الاسدي وليومين الولد تم تكسيره وتعذيبه ولا يسمح بدخول محام له”.

واضافت، “ابن اخي تم ترتيب عليه اوراق ابتزاز بانه يدور على الوزارات لاغراض شخصية وبحال دخل فعليا لوزارة لتحقيق منافع شخصية كما يدعون فانا ساقف ضده لان هذه التهم غير صحيحه واتحمل المسؤولية لكن هذا التصرف بخصومة غير شريفة هو امر غير صحيح والغريب ان تكون التحقيقات بالاستخبارات وهو شخص مدني وقضيته كما يدعون ابتزاز ومعناه ان التحقيق يجب ان يكون في هيئة النزاهة ويعتبر امر غير صحيح لانه مدني وانا خصومتي شريفة مع الاسدي وفضحته امام الاعلام وعليه ان ياتي للاعلام ويكشف ماموجود ضدي بطرق قانونية وليس اسلوب صدام حسين وعبد حمود”.



(النهاية)

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