2019/06/25 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: الرئاسة ستصدر أمرا نيابيا للجنة النفط للتحقيق بعقود الخدمة والجباية وعقود شركتي كار وقيروان

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