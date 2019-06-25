2019/06/25 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أنه بإمكان أي شخص تقديم طلب بشأن وجود ‏فساد على المسؤولين بالدولة العراقية.‏ وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، إنه “بإمكان اي شخص تقديم طلب الى رئاسة المجلس في ‏حال وجود قضايا فساد على اي مسؤول في الدولة العراقية لإحالته الى الادعاء العام”.‏ وأضاف أنه “بخلافه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس البرلمان: بإمكان أي شخص تقديم طلب بشأن وجود فساد على المسؤولين بالدولة ‏ وكالة خطوة برس.

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