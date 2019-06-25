2019/06/25 | 14:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أنه بإمكان أي شخص تقديم طلب بشأن وجود فساد على المسؤولين بالدولة العراقية. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، إنه “بإمكان اي شخص تقديم طلب الى رئاسة المجلس في حال وجود قضايا فساد على اي مسؤول في الدولة العراقية لإحالته الى الادعاء العام”. وأضاف أنه “بخلافه
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان: بإمكان أي شخص تقديم طلب بشأن وجود فساد على المسؤولين بالدولة ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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