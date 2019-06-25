اشرس معارضي إيران: الباب مفتوح أمام طهران للتفاوض

2019/06/25 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/يغداد..أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الثلاثاء، أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع إيران، في تصريحات جاءت بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران.وقال بولتون في تصريحات صحافية، إن “الرئيس الاميركي دونالد ترمب ترك الباب مفتوحاً أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل”.وأضاف، أن […]

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