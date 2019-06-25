2019/06/25 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، عن توجه للتحقيق بعقود الخدمة والجبا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي يكشف عن توجه للتحقيق بعقود الخدمة والجباية لشركتي كار وقيروان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي يكشف عن توجه للتحقيق بعقود الخدمة والجباية لشركتي كار وقيروان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).