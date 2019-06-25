“هواوي” تضرب قرارات حظرها بإطلاق 3 هواتف ذكية جديدة

2019/06/25 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة هواوي الصينية Huawei عن طرح 3 هواتف ذكية جديدة، هي “نوفا 5″ Nova 5 و”نوفا 5 برو” Nova 5 Pro و”نوفا 5 آي” Nova 5i، وذلك في البلد الأم الصين بحلول نهاية الشهر الجاري، إلى جانب مجموعة شرائح جديدة من طراز “كيرين 810” (Kirin) قياس 7 نانوميتر، الأمر الذي يعتبر تحدي للحظر الأمريكي المفروض على هواوي.

ومن مواصفات الـ3 هواتف الجديدة، أشارت التسريبات إلى أن هاتف “نوفا 5” تم تزويده بشرائح كيرين 810، بينما يحتوي نوفا 5 برو، الأعلى تكلفة، على معالج كيرين 980، الموجود في هاتفي هواوي بي 30 برو وميت 20، و يحتوي “نوفا 5” على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) و128 جيجابايت للتخزين الداخلي، بينما يحتوي “نوفا 5 برو” على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويمكن تهيئته بسعة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت.

يذكر أن الهواتف الجديدة تصدر مع استمرار “هواوي” في مواجهة مستقبل غير مؤكد خارج الصين، بعد أن أوقفت جوجل Google ترخيصها لها بشأن استخدام نظام أندرويد.

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