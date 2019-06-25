الاصابة تبعد حمادي الى نهاية الموسم

2019/06/25 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها كابتن فريق القوة الجوية لكرة القدم حمادي أحمد، عن تعرضه للإصابة في عظم الترقوة لليد اليمنى، فيما

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