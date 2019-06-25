في ميسان.. احتراق دراجة نوع

2019/06/25 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

افاد مراسل "العهد نيوز"، في محافظة ميسان، ان الدفاع المدني اخمد حريق اندلع بدراجة نوع "ستوتة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة. واضاف المراسل، ان الحريق

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