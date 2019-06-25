2019/06/25 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مؤسسات وروابط علماء الأمة الإسلامية حول العالم، الشعوب العربية والإسلامية إلى التظاهر، يوم الجمعة، لرفض واستنكار جريمة ورشة البحرين المقرر عقدها الثلاثاء بالمنامة.وتنطلق فعاليات ورشة البحرين اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، تحت عنوان “ورشة الازدهار من أجل السلام”، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة للتظاهر من “علماء الأمة” يوم الجمعة ضد ورشة البحرين النعيم نيوز.

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