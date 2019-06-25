محكمة دهوك تصدر حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة “دلين”

2019/06/25 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة دهوك، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام على المدان بقتل الطفلة “دلين وليد” ذات الـ10 سنوات.وذكرت شبكة رووداو الإعلامية الكردية ” إن جلسة المحاكمة استغرقت نحو ساعة و40 دقيقة، ومن ثم نطق القاضي بحكم الإعدام على القاتل.وتابع أن المحكمة قررت النظر في قضية شقيق المدان، بشكل منفصل، حيث يواجه اتهاماً بإخفاء الجريمة والتستر […]

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