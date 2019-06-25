2019/06/25 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، عن وجود توجه لسحب الثقة عن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، فيما بين ان استيزاره غير قانوني لانه غير مؤهل ومشمول باجراءات المساءلة والعدالة.وقال العقابي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” ان “هناك توجه نيابي واضح لسحب الثقة عن وزير الاتصالات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تؤكد وجود توجه لسحب الثقة عن وزير الاتصالات المركز الخبري الوطني.

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