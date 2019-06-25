2019/06/25 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بدأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، زيارة الى المملكة المتحدة تستغرق عدة ايام.‏ وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية بدأ ‏اليوم، زيارة إلى المملكة المتحدة تستغرق عدة أيام ومن المؤمل ان يلتقي الملكة البريطانية”.‏ وأضافت أن “صالح سيلتقي أيضاً رئيسة الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يبدأ زيارة الى لندن وكالة خطوة برس.

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