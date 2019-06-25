الدفاع المدني تطلق حملة كبرى لمكافحة المخدرات

2019/06/25 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اطلاقها حملة توعية كبرى لمكافحة المخدرات في عموم المحافظات، مشيرة الى انها باشرت بوضع بوسترات ومنشورات على كافة عجلاتها.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ انها ” اطلقت صباح اليوم حملة كبرى في عموم المحافظات من البصرة الى نينوى لمكافحة افة المخدرات على المجتمع العراقي”، مبينة أن “كوادر […]

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