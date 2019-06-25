2019/06/25 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، من اعتقال أكبر تاجر للمخدرات في المنطقة الجنوبية، مبيناً أنها ضبطت 5 كليو غرامات من الحشيشة المخدرة بحوزة التاجر.وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه النعيم نيوز , إن “فرق استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة وللمرة الثانية وخلال أربعة أيام فقط ألقت القبض على أكبر تاجر مخدرات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على أكبر تاجر مخدرات في المنطقة الجنوبية النعيم نيوز.

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