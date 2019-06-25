“بالفديو”.. حريق يلتهم سوقاً تجارياً وسط البصرة

2019/06/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق التهم حريق ضخم محالاً تجارية في سوق الجنينة الواقع في مركز محافظة البصرة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لاخماد الحريق.

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