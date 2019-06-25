التعليم توجه الكليات والجامعات الأهلية بعدم دخول المستثمرين إلى الحرم الجامعي

2019/06/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، الجامعات والكليات الأهلية ومعهد العلمين للدراسات العليا، بمنع دخول المستثمرين وأصحاب عقود إيجار الأراضي والأبنية إلى الحرم الجامعي.وقال مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي إيهاب ناجي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي قصي السهيل وجّه بمنع دخول المستثمرين وأصحاب […]

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