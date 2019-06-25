2019/06/25 | 14:13

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حزب الوفاق يرد على تصريحات "الصيادي" ويعتبرها إهانة لـ "الأشقاء العرب"

بغداد -

كلمة

هاجم الناطق الرسمي لحزب الوفاق العراقي، هادي الظالمي، يوم

الثلاثاء، عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، فيما اتهمه

باهانة "الاشقاء العرب".

وقال الظالمي، في بيان تلقته "بين الحين والآخر يظهر علينا

حديثي العهد بالسياسة وتأريخ من أسس للعملية السياسية في العراق،

ليتطاولوا على رمز من رموز العملية السياسية ومؤسسيها، ومن

دون أي سبب في مشهد يعكس حجم التدني القيمي الذي يعانون منه".

ورأى أن "اياد علاوي لا ينشغل حتى اللحظة بمن هو كاظم الصيادي،

ولايلتفت الى بحثه عن الاثارة بعيدا عن خدمة شعبه، كعضو في مجلس

النواب، وماهو تاريخه أيام النظام السابق، أو دوره في إرساء وبناء

العملية السياسية".

وأضاف: "كما أن تطاوله (الصيادي) وافتراءاته بتورط دول عربية بترشيح

السيد وزير الدفاع، يمثل إهانة كبرى لاشقائنا العرب ولمجلس النواب

الموقر، والذي صوت بأغلبية واضحة - باستثناء حفنة معروفة- على منح

ثقته لنجاح الشمري".

ودعا ما وصفه بـ "صيادي الفتن والفبركات للاطلاع على دور وزير

الدفاع في التصدي للإرهاب، أيام الزرقاوي وقيادته لفوج القوات

الخاصة في تلك الأيام الحالكات، والالتفات لتعويض فشله بالالتزام

بالقيم النضالية الحقيقية والكف عن الافتراءات والتطاولات على رموز

العملية السياسية بين الحين والآخر".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، قال الاثنين (24

حزيران 2019) ان مرشح وزارة الدفاع كان بتوافق امريكي- أردني برعاية

وزير الدولة لشؤون الدول العربية في الخارجية السعودية ثامر

السبهان، ورئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، مشيراً إلى أنه غير مؤهل

لإدارة الوزارة بالمرحلة القادمة.

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