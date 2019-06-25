نائب: على العراق ان يبحث عن طريقة لتقوية اقتصاده من صراع واشنطن وطهران

2019/06/25 | 15:02

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الثلاثاء، ان امريكا وايران تبحث عن مصالحها وليس مصلحة الع...

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